Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 130 kişi yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 130 kişi yakalandı

02.08.2022 00:20
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 130 kişi yakalandı

Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 130 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 130 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 19- 27 Temmuz'da suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesi ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yol kontrol noktalarında ve jandarma asayiş timlerince icra edilen devriyelerde, çeşitli suçlardan aranan 130 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, yakalanan kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 130 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 130 kişi yakalandı - Son Dakika
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