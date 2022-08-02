İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 19- 27 Temmuz'da suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesi ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yol kontrol noktalarında ve jandarma asayiş timlerince icra edilen devriyelerde, çeşitli suçlardan aranan 130 kişinin yakalandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 130 kişi yakalandı - Son Dakika

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