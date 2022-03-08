Ankara'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 173 kişi yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 173 kişi yakalandı

08.03.2022 10:01
Ankara'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 173 kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-7 Mart tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 173 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-7 Mart tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 173 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 1 şahsı yakaladı. Bir diğer olayda ise ekipler, "Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle" suçundan 20 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi yakaladı. "FETÖ Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli de Altındağ'da yakalanırken, "Yakın Akrabayı Öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahısta ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan, Mamak, Sincan, Şereflikoçhisar Yol Kontrol Noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde yapılan çalışmalar sonucunda ise çeşitli suçlardan aranması olduğu belirtilen toplam 169 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Ankara, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 173 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 173 kişi yakalandı - Son Dakika
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