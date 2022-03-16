Ankara'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 232 kişi yakalandı - Son Dakika

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8-15 Mart 2022 tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 232 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Gece vakti yağma" suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Etimesgut ilçesinde yakalandı ve hakkında adli işlemler başlattı. Tutuklanan şahıs Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bir diğer olayda ise, "Basit yaralama" suçundan aranan bir şahıs Beypazarı'nda yakalanarak hakkında adli işlemler başlatıldı.

Çubuk'ta ise "Alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanmak" suçundan aranan bir şahıs ve "İmar kirliliğine neden olmak" suçundan aranan bir kişi yakalandı. Haklarında adli işlemler başlatıldı. Ayrıca "küçük veya büyükbaş hayvan hırsızlığı yapmak" suçundan aranan bir şahıs da yakalanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Gölbaşı ilçesi'nde ise "Hırsızlık" suçundan aranan bir kişi yakalandı ve hakkında adli işlemler başlatıldı.

Gölbaşı, Kahramankazan, Mamak, Şereflikoçhisar, Yol Kontrol Noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde yapılan çalışmalar sonucunda ise çeşitli suçlardan aranması olduğu belirtilen toplam 226 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA