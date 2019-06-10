Son Dakika Haberleri: Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

2 saat önce

Ankara'nın Haymana ilçesinde akşam saatlerinde yağmaya başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu maddi hasara neden oldu.

Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, System.String[]
Ankara'nın Haymana ilçesinde akşam saatlerinde yağmaya başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu maddi hasara neden oldu.

Ankara'nın Haymana ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmurun doluya dönmesi sonucu, yağmur yerini ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışı Haymana'nın bazı bölgelerinde bulunan tarım arazilerinde ve bahçelerde maddi hasara neden oldu. Dolu yağdığı sırada sokaklarda kimsenin bulunmaması olası kazaları önledi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:55 Kaynak: İHA
Haymana, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Etkisiz hale getirilen terörist, Merasim Sokak saldırısındaki 29 şehidin faili çıktı! Mansur Yavaş'tan Ankaragücü taraftarına müjde! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli görüntü gönderen kulüp başkanı tutuklandı Denizde 12 saat sonra sağ olarak bulundu, eve gelince babasının ölüm haberini aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 00:48:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]