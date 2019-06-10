Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
2 saat önce
Ankara'nın Haymana ilçesinde akşam saatlerinde yağmaya başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu maddi hasara neden oldu.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:55 Kaynak: İHA
'nın Haymana
ilçesinde akşam saatlerinde yağmaya başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu maddi hasara neden oldu.
Ankara'nın Haymana ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmurun doluya dönmesi sonucu, yağmur yerini ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışı Haymana'nın bazı bölgelerinde bulunan tarım arazilerinde ve bahçelerde maddi hasara neden oldu. Dolu yağdığı sırada sokaklarda kimsenin bulunmaması olası kazaları önledi. - ANKARA
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