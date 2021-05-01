Ankara'da çevreye rahatsızlık veren bir kişi güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı - Son Dakika

Başkent'te akli dengesi bozuk olan bir kişi bağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Olay anında basın mensuplarına da küfürler savuran şahıs, görevli bekçileri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

1 Mayıs ve kısıtlamalar nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Kızılay Meydanı'nda çevreye rahatsızlık veren ve edinilen bilgiye göre akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen bir kişi, bağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Uyarılar üzerine rahatsızlık vermeye devam eden kişi kendisini kayda alan basın mensuplarına da küfürler savurdu. Bekçi ekiplerinin olaya müdahale etmesinin ardından küfürler savuran şahıs olay yerinden uzaklaştırıldı. - ANKARA