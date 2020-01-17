Ankara'da çevreye rastgele ateş açan kişi, paniğe neden oldu - Son Dakika

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Ankara'da çevreye rastgele ateş açan kişi, paniğe neden oldu
6 saat önce
Ankara'da çevreye rastgele ateş açan kişi, paniğe neden oldu( OLAY ANI KAMERALARDA )
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:13 Kaynak: DHA
Ankara'da çevreye rastgele ateş açan kişi, paniğe neden oldu( OLAY ANI KAMERALARDA )
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