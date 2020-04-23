Ankara'da cezaevi personeline 'izole sistem' ile virüs koruması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da cezaevi personeline 'izole sistem' ile virüs koruması - Son Dakika

Ankara'da cezaevi personeline 'izole sistem' ile virüs koruması

14 dakika önce

Ankara'da cezaevi personeline 'izole sistem' ile virüs korumasıANKARA'da, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görev yapan personel, iki gruba ayrılıp, izole sistemiyle çalışarak koronavirüsten korunuyor.

Ankara'da cezaevi personeline 'izole sistem' ile virüs koruması, System.String[]

Ankara'da cezaevi personeline 'izole sistem' ile virüs koruması

ANKARA'da, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görev yapan personel, iki gruba ayrılıp, izole sistemiyle çalışarak koronavirüsten korunuyor. Bir grup cezaevinde 24 saat esasına göre çalışırken, diğer grup 15 gün eve gitmeden dışarıda belirlenen barınma alanında izole ediliyor. Sürekli sağlık kontrolünden geçirilen personel, 15 günde bir bu şekilde değişimli olarak çalışıyor.

Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınan birçok tedbiri hayata geçirdi. Bu kapsamda ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin, görev süreleri dışında evlerine gitmek yerine bakanlığın eğitim merkezleri ve devlet kurumları gibi belirlenen barınma yerlerinde izole edilmesi tedbiri 30 Mart'ta hayata geçirildi.

AİLELERİNDEN UZAKTA İZOLE EDİLİYOR

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görev yapan personel de bu kapsamda iki gruba ayrıldı. Birinci grup, ceza infaz kurumunda 24 saat esasına göre mesai yapıyor. Bu süreçte izole alan dışına çıkamayan personel, 15 gün boyunca burada görev yapıyor. Diğer grup ise bu sürede Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ankara Personel Eğitim Merkezi ile diğer kamu kurumlarına bağlı barınma yerlerinde, aileleri ve sosyal çevrelerinden uzakta izole ediliyor. Barınma yerlerine ilk girişlerinde sağlık kontrolleri yapılan personel, sık sık dezenfekte edilen alanda 15 gün kalıyor ve bağışıklık güçlendirici gıdalarla besleniyor. İki grup, 15 günde bir bu şekilde değişimli olarak çalışırken, virüsün bulaşma ve yayılma riski de azaltılmış oluyor.

GİRİŞLERDE SIKI ÖNLEMLER ALINIYOR

Öte yandan, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü girişinde de virüse karşı sıkı önlemler alındı. Kuruma girişlerde maske ve eldiven kullanımı ile sosyal mesafenin korunması kuralına sıkı sıkıya uyuluyor. Kuruma girişte personel ve diğer kişilerin önce ateş ölçümleri yapılıyor. Ateşi yüksek çıkanlar, sağlık ekiplerine yönlendiriliyor. Kampüste infaz koruma memurları mutfak ve fırın bölümlerinde her gün 10 bin kişi için yemek ve ekmek yapıyor. Hijyen kurallarına dikkat edilerek yapılan ekmek ve yemekler, Ankara genelindeki 15 ceza infaz kurumuna gönderiliyor.

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİNİ GÜÇLENDİRİCİ YEMEK'

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ankara Personel Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Aslan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Adalet Bakanlığı'nın ceza infaz kurumlarında birçok tedbir aldığını belirtti. Aslan, izole sistem ile amacın, virüsün hem personele hem ailelerine hem de tutuklu ve hükümlülere bulaşma riskinin azaltılması olduğunu kaydederek "Ankara ceza infaz kurumlarımızda bulunan personelimiz eğitim merkezimizde izole ediliyor. Görevlerini tamamlayan personelimiz eğitim merkezimize getiriliyor, burada sağlık tarama işlemlerinin ardından kendilerine ayrılan kısımlara yerleştiriliyor. Kendilerine burada 3 öğün bağışıklık sistemlerini güçlendirici yemek hizmeti sunuluyor. Ayrıca maske dağıtımı yapılıyor. Kaldıkları alanlarda hijyen kurallarına sıkı bir şekilde dikkat edilmekte, sık sık dezenfekte işlemi yapılmakta. Ceza infaz kurumlarımızda çalışan her bir memurumuz her süreçte olduğu gibi bu süreçte de görevlerinin başında, fedakarca görevlerini ifa etmektedirler" dedi.

'KURUMUMUZDA HERHANGİ BİR VAKA YOK'

Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ruhiye Künü de kurumun haftanın bir günü dezenfekte edildiği belirterek, "Daha da ötesi bizde makinelerini aldık, 2 günde bir ortak yaşam alanlarının dezenfekte işlemi yapılıyor. Bu izole kapsamında bütün personelimiz maskeli, eldivenli bir şekilde ve kuruma giriş çıkışlarda ateşleri ölçülmek koşuluyla bütün işlemler yapılmaktadır. Şu ana kadar kurumumuzda hem personelimizde hem de hükümlü tutuklularda herhangi bir vaka bulunmamaktadır. Hükümlü tutukluları bu şekilde Kovid-19'dan koruyoruz. Personelimizi de bu anlamda koruyoruz" diye konuştu.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 09:46 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
Bizim "kara kaplı defterimiz" yok, kimseyi ayırt etmeden hizmet ediyoruz - Mansur Yavaş Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı 31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak         
09:51
Devlet erkanı maskelerle Ata'nın huzurunda! Ankara'da kısıtlı tören Devlet erkanı maskelerle Ata'nın huzurunda! Ankara'da kısıtlı tören         
09:38
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa         
09:36
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı         
09:27
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek 1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek         
09:26
Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım         
09:25
Katar Hükümeti, Süper Lig'in kalan maçlarının ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu Katar Hükümeti, Süper Lig'in kalan maçlarının ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu         
09:24
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim         
09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı         
09:01
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim         
08:52
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler 31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler         
08:44
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri         
08:43
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı         
08:27
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi         
07:58
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan         
07:57
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi         
07:42
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım         
03:13
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı         
00:49
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı         
00:30
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış         
00:22
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı         
23:44
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor         
22:48
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az         
22:47
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi         
22:35
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı         
22:21
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi         
21:59
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı         
21:39
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda         
21:32
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu         
21:29
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü         
20:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 10:00:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da cezaevi personeline 'izole sistem' ile virüs koruması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]