Ankara'da cezaevinde yönetilen suç örgütüne operasyon - Son Dakika

Ankara'da cezaevinde yönetilen suç örgütüne operasyon

ANKARA'da liderliğini cezaevinde bulunan İ.M.T.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen ikinci operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da liderliğini cezaevinde bulunan İ.M.T.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen ikinci operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geri dönüşüm amacıyla atık toplayan kişilerden para istedikleri, birçok esnaftan 'haraç' adı altında para topladıkları, vermeyen kişilere yönelik silahlı eylemde bulundukları tespit edilen suç örgütüne yönelik 4 Aralık 2020'de operasyon düzenledi. Birçok suça karıştıkları da belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında İ.M.T.'nin bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden İ.M.T. ile birlikte 12'si tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan çalışmada İ.M.T.'nin faaliyetlerini cezaevinden sürdürdüğü, talimatlarını E.B. aracılığıyla örgüt üyelerine ulaştırdığı belirlendi. İ.M.T'nin talimatlarıyla başta Yapılan çalışmada İ.M.T.'nin faaliyetlerini cezaevinden sürdürdüğü, talimatlarını E.B. aracılığıyla örgüt üyelerine ulaştırdığı belirlendi. İ.M.T'nin talimatlarıyla başta Ulus bölgesi olmak üzere otel ve diğer iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyerek, ele geçirmeye çalıştığı belirlenen suç örgütüne yönelik ikinci operasyon yapıldı. Belirlenen adreslere yapılan baskında 20 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 26 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek, 12 adet pompalı tüfek, çok sayıda çek-senet ve yüklü miktarda para ele geçirildi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında E.B.'nin de bulunduğu 10'u tutuklanırken, 7'si adli kontrol olmak üzere 10'u da serbest bırakıldı.



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