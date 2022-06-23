Son dakika 3. sayfa: Başkentte otomobil dolandırıcılarına operasyon: 21 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Başkentte otomobil dolandırıcılarına operasyon: 21 gözaltı

23.06.2022 11:40

Son dakika haberine göre Başkentte otomobil dolandırıcılarına operasyon: 21 gözaltıANKARA Başkentte "change" yöntemi ile araç motor ve şasi numaralarını kopyalayarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 21 kişi gözaltına alınırken çok sayıda araca el konuldu.

Başkentte otomobil dolandırıcılarına operasyon: 21 gözaltı

ANKARA Başkentte "change" yöntemi ile araç motor ve şasi numaralarını kopyalayarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 21 kişi gözaltına alınırken çok sayıda araca el konuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da Türkiye'ye yasal olmayan yollardan sokulan araçları "change" araç yöntemi ile ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kullanarak araçları piyasaya sürdükleri tespit edildi. Change araç yöntemi ile vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 21 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken 32 araca ise el konuldu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika 3. sayfa: Başkentte otomobil dolandırıcılarına operasyon: 21 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Başkentte otomobil dolandırıcılarına operasyon: 21 gözaltı - Son Dakika
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