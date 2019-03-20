Ankara'da 'Change' Operasyonu 5 Gözaltı
1 saat önce
ANKARA'da, yurt dışından Türkiye'ye usulsüz şekilde getirdikleri araçları 'change' (Motor ve şase numarasını değiştirmek) yaparak sattığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
ANKARA'da, yurt dışından Türkiye
'ye usulsüz şekilde getirdikleri araçları 'change' (Motor ve şase numarasını değiştirmek) yaparak sattığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sonunda, yurt dışından Türkiye'ye usulsüz şekilde araç getirip sattığı öne sürülen çetenin izine ulaştı. Polis
, 'change' yapılan13 araç ele geçirdi. Şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Sınır Operasyonu' adı verilen operasyonda çete üyesi 5 kişi gözaltına alındı.
Çete üyelerinin dikkat çekmemek için eski model araçları Türkiye'ye getirdikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:40 Kaynak: DHA
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