Ankara'da Çiftçiye Tohum Dağıtımı
57 dakika önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üreticilere fiğ, korunga ve mısır tohumu dağıtımı yapılacak.
Ankara
'nın Beypazarı
ilçesinde üreticilere fiğ, korunga ve mısır tohumu dağıtımı yapılacak.
Beypazarı Tarım Orman İlçe Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yüzde 75 hibe olmak üzere adi fiğ, korunga ve mısır tohumu dağıtılacağı belirtildi.
Dağıtımdan yararlanmak isteyen üreticilerin katkı paylarını Ziraat Bankası
'ndaki ilgili hesaba yatırmaları ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğüne dekontlarını teslim etmeleri gerektiği ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:03 Kaynak: AA
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