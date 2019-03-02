Son Dakika Haberleri: Ankara'da Çiftçiye Tohum Dağıtımı

Ankara'da Çiftçiye Tohum Dağıtımı

57 dakika önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üreticilere fiğ, korunga ve mısır tohumu dağıtımı yapılacak.

Ankara'da Çiftçiye Tohum Dağıtımı, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üreticilere fiğ, korunga ve mısır tohumu dağıtımı yapılacak.

Beypazarı Tarım Orman İlçe Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yüzde 75 hibe olmak üzere adi fiğ, korunga ve mısır tohumu dağıtılacağı belirtildi.

Dağıtımdan yararlanmak isteyen üreticilerin katkı paylarını Ziraat Bankası'ndaki ilgili hesaba yatırmaları ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğüne dekontlarını teslim etmeleri gerektiği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:03 Kaynak: AA

Beypazarı, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş: 6,5 Yıl Muhalefette Çalıştım, Erdoğan'dan Para Aldım Mansur Yavaş: 6,5 Yıl Muhalefette Çalıştım, Erdoğan'dan Para Aldım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan-Hindistan Kriziyle İlgili Konuştu:Yangına Körükle Gitmenin Faydası Yok Terör Örgütü PYD/PKK ile DEAŞ Arasındaki Kirli Pazarlığın Detayları Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 18:00:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Çiftçiye Tohum Dağıtımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]