Son Dakika Haberleri: Ankara'da Çiğ Köfteciyi Kaçırıp, Parasını Gasbeden 7 Kişi Tutuklandı

Ankara'da Çiğ Köfteciyi Kaçırıp, Parasını Gasbeden 7 Kişi Tutuklandı

36 dakika önce

Ankara'da yolda yürüyen çiğ köfteci M.İ.'yi zorla araca bindirip para, cep telefonu ve dizüstü bilgisayarını gasbeden 7 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara'da Çiğ Köfteciyi Kaçırıp, Parasını Gasbeden 7 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Ankara'da yolda yürüyen çiğ köfteci M.İ.'yi zorla araca bindirip para, cep telefonu ve dizüstü bilgisayarını gasbeden 7 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen 27 Ocak'ta Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde, Gölbaşı Şehir Parkı önünde yürüyen çiğ köfteci M.İ., tanımadığı 2 kişi tarafından zorla araca bindirildi.  Araç içindeki 7 kişi tarafından 420 TL'si ile cep telefonu çalınan M.İ., boş arsaya götürüldü, ölümle tehdidiyle birlikte darbedildi. M.İ.'nin üzerindeki anahtarı alıp iş yerine giden şüpheliler, kasada bulunan bir miktar para ile buradaki cep telefonu ile dizüstü bilgisayarını da aldı. Şüpheliler tarafından serbest bırakılan M.İ., polise şikayette bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler M.Ç., K.Ç., R.D., Y.G., S.G., M.K. ve M.R.T.'yi Mersin ve Ankara'da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Haber: Gökhan CEYLAN/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:49 Kaynak: DHA

Polis, Ankara, Güncel
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