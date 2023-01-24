Ankara'da cinayet sanığına 11 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
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Ankara'da cinayet sanığına 11 yıl 4 ay hapis cezası

24.01.2023 14:25
Ankara'da cinayet sanığına 11 yıl 4 ay hapis cezası

Ankara'nın Mamak ilçesinde annesine sözlü tacizde bulunduğu gerekçesiyle Ramazan D'yi darbederek ölümüne sebep olmakla suçlanan Yusuf Şavur 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde annesine sözlü tacizde bulunduğu gerekçesiyle Ramazan D'yi darbederek ölümüne sebep olmakla suçlanan Yusuf Şavur 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Şavur ile avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklaması için söz verilen Cumhuriyet savcısı, sanığın haksız tahrik hükümleri uygulanarak "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Şavur ise savunmasında, öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürerek, "Annemi uzaklaştırmak isterken karşılaştık. Birbirimize vurduk. Olayda ben de yaralandım. Bir anlık öfkeyle vurdum. Böyle olacağını bilseydim vurmazdım. Bu olay nedeniyle hayatım mahvoldu, pişmanım." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı da müvekkilinin öldürme kastıyla hareket ettiği yönünde delil bulunmadığını ileri sürerek, "neticesi sebebiyle ölüme neden olma" suçundan hüküm kurulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti Şavur'u, haksız tahrik hükümlerini uygulayarak "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 13 Ağustos 2022'de Mamak ilçesi Şahintepe Mahallesi 657. Sokak'ta Yusuf Şavur annesine sözlü tacizde bulunduğunu iddia etiği Ramazan D'yi darbederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ramazan D. 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Şavur hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da cinayet sanığına 11 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika

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