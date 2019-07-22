Ankara'da civadan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı
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Ankara'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünde sıvı halde bulunan civanın yere dökülmesinden etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:47 Kaynak: AA
'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünde sıvı halde bulunan civanın yere dökülmesinden etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, öğle saatlerinde Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Laboratuvarı'nda oda ısısında sıvı halde bulunan civanın yere döküldüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Genel Müdürlük çalışanı 11 kişi tedavi edilmek üzere Keçiören
Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.
Civadan etkilenen Genel Müdürlük çalışanlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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