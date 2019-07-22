Ankara'da civadan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı
1 saat önce
Ankara'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünde sıvı haldeki civanın yere dökülmesinin ardından 11 kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.
Ankara
'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünde sıvı haldeki civanın yere dökülmesinin ardından 11 kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:57
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