Son Dakika Haberleri: Ankara'da civadan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı
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Ankara'da civadan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı

1 saat önce

Ankara'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünde sıvı haldeki civanın yere dökülmesinin ardından 11 kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

Ankara'da civadan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]
Ankara'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünde sıvı haldeki civanın yere dökülmesinin ardından 11 kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.
Ankara, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:57 
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