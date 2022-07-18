Çobanların bulduğu yaralı geyik yavrusu tedavi edildi - Son Dakika
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Çobanların bulduğu yaralı geyik yavrusu tedavi edildi

18.07.2022 12:56

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Doğanyurt Mahallesi'nde çobanlar tarafından köpeklerin saldırısından kurtarılan yaralı geyik yavrusu, 81 yaşındaki İzzet Koçak'ın tedavi ve bakımıyla sağlığına kavuştu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Doğanyurt Mahallesi'nde çobanlar tarafından köpeklerin saldırısından kurtarılan yaralı geyik yavrusu, 81 yaşındaki İzzet Koçak'ın tedavi ve bakımıyla sağlığına kavuştu.

Keltepe mevkisinde çobanların yaralı halde bulduğu hayvan, sürü sahibi Koçak'a teslim edildi. Yaralı geyik yavrusunu veteriner desteğiyle tedavi ettiren Koçak, hayvanın bakımını sağladı.

Mahallelerinin 1880 rakımlı Keltepe'de bulunduğunu, yıllarca çobanlık yaptığını anlatan Koçak, hayvanları ve doğal hayatı çok sevdiğini söyledi.

Çobanların kendisini aradığını, hemen giderek yaralı yavruyu aldığını belirten Koçak, "Eve getirdim, bakımını yapıp inek sütüyle beslemeye çalıştım. Şimdi artık ot da yemeye başladı. Çok korkmuştu. Köpek sesi duyduğunda hemen saklanmaya çalışıyor. Geçmiş yıllarda da başka yaralı geyik yavrusunu iyileştirmiş, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etmiştik." dedi.

Koçak, yaklaşık 25 gündür bakımını üstlendiği hayvanın, dışarı çıktığında yanından ayrılmadığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Çok şükür iyileşti, artık doğaya bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edeceğim. Yine bu bölgede salıvereceklerdir. Annesini bulur. Tahminen 2 aylık bir yavru. Köyün çevresinde geyikleri sürüler halinde gezerken bile görebilirsiniz. Köyümüz, çevresinin güzelliği, yeşilliği, havası ve suyuyla İç Anadolu'nun tam bir yayla köyüdür."

Yavrudan ayrılacak olmanın üzüntüsünü yaşadığını vurgulayan Koçak, "Ancak bir yavrunun annesinden ayrılmasının ne demek olduğunu biliyorum. O anne doğada belki hala yavrusunu arıyor. Bir an önce doğal yaşama bırakmak lazım. Bunun da ayrıca sevincini yaşarım." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çobanların bulduğu yaralı geyik yavrusu tedavi edildi - Son Dakika

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