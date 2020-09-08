Ankara'da çobanlık yapan Afganistan uyruklu çocuk sulama havuzunda ölü bulundu - Son Dakika

Jandarma ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sulama havuzundan çıkarılan Nadiri'nin cesedi, sağlık ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Bir süre öncesi Beypazarı ilçesine geldiği öğrenilen Sami Nadiri, Oymaağaç Mahallesi'nde Ömer Gökdemir için çobanlık yapmaya başladı.

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