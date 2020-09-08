Ankara'da çobanlık yapan Afganistan uyruklu çocuk sulama havuzunda ölü bulundu - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Afganistan uyruklu 13 yaşındaki çocuk, çobanlık yaptığı köyün arazisindeki sulama havuzunda ölü bulundu.
Bir süre öncesi Beypazarı ilçesine geldiği öğrenilen Sami Nadiri, Oymaağaç Mahallesi'nde Ömer Gökdemir için çobanlık yapmaya başladı.
Koyunları otlattığı sırada Guyununözü bölgesinde bulunan ve havuç sulamada kullanılan Gökdemir'e ait havuza giren Nadiri'nin boğulduğunu görenler durumu jandarmaya bildirdi.
Sulama havuzundan çıkarılan Nadiri'nin cesedi, sağlık ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp kurumuna gönderildi.
Jandarma ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 13:15 - Kaynak: AA
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