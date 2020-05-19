Ankara'da çocuk cesedi iddiası korkuttu - Son Dakika

Ankara'da çocuk cesedi iddiası korkuttu

ANKARA - Başkentte boş bir arazide bulunan mezarda, çocuk cesedi olduğu iddiaları asılsız çıktı. Polis yaptığı incelemede mezarın bir köpeğe ait olduğunu tespit etti.

Ankara'da öğlen saatlerinde gelen bir ihbar polisi harekete geçirdi. Keçiören Ovacıkta bulunan Alüminyumcular Sitesinin arkasındaki boş arazide küçük yapılı bir mezar bulundu. Mezarı elektrik kabloları döşeyen arazideki işçiler buldu. Polise haber veren işçiler mezarın çocuğa olabileceği yönünde ihbarda bulundu. Araziye gelen polis ekipleri mezar üzerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda korkulan olmadı mezarın bir köpeğe ait olduğu anlaşıldı. Ayrıca yapılan araştırma sonucunda olay yerine yakın sokak köpeklerinin bakıldığı bir barınak olduğu bilgisine ulaşıldı.