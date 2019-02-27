Ankara'da Çöp Konteynerında Bebek Cesedi Bulundu
50 dakika önce
Ankara'da çöp konteynerında bebek cesedi bulunduANKARA'nın Etimesgut ilçesinde çöp konteynerında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.
Ankara
'da çöp konteynerında bebek cesedi bulundu
ANKARA'nın Etimesgut
ilçesinde çöp konteynerında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Alsancak Mahallesi 2196. Sokak üzerinde meydana geldi. Kağıt toplayıcılığı yapan kişi, çöp konteynerında poşete konulmuş bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, cesedin yeni doğmuş kız çocuğuna ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, bebeği bıraktığı şüphesiyle bir kadını gözaltına alındı.
Olayın yaşandığı sokakta yaşayan bir vatandaş, kağıt toplamak için konterneri karıştıran kişinin cesedi bulduğunu ve polisin cesedi bırakan kişinin tespiti için mahallelinin ifadesini aldığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:08 Kaynak: DHA
Ankara'da Çöp Konteynerında Bebek Cesedi Bulundu
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