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Son dakika haberleri... Ankara'da çöplükte patlama sonrası yangın - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ankara'da çöplükte patlama sonrası yangın

02.10.2021 03:02

Son dakika habere göre Ankara'da çöplükte patlama sonrası yangınANKARA'nın Polatlı ilçesinde, çöplük alanda metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Ankara'da çöplükte patlama sonrası yangın

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, çöplük alanda metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın 2,5 saatte söndürülürken, alevlerin arasında kalan 5 sokak köpeği ekiplerce kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Polatlı- Konya yolunun 115'inci kilometresinde bulunan çöplük alanda meydana geldi. İlk belirlemelere göre; bölgede metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından da çevredeki çöpler yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından ikinci bir patlamaya karşı çevrede güvenlik önlemi alınırken, yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 2,5 saat sonra söndürüldü. Yangın yerinde bulunan 5 sokak köpeği, alevlerin arasından kurtarılarak güvenli yere alındı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... Ankara'da çöplükte patlama sonrası yangın
Son dakika haberleri... Ankara'da çöplükte patlama sonrası yangın
Son dakika haberleri... Ankara'da çöplükte patlama sonrası yangın
Son dakika haberleri... Ankara'da çöplükte patlama sonrası yangın

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ankara'da çöplükte patlama sonrası yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Ankara'da çöplükte patlama sonrası yangın - Son Dakika
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