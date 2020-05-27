'Ankara'da cuma namazı için 1500'e yakın cami, okul ve benzeri alan tespiti yapıldı' - Son Dakika

'Ankara'da cuma namazı için 1500'e yakın cami, okul ve benzeri alan tespiti yapıldı'

'Ankara'da cuma namazı için 1500'e yakın cami, okul ve benzeri alan tespiti yapıldı'ANKARA'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve 29 Mayıs'ta cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde hazırlıklar sürüyor.

'Ankara'da cuma namazı için 1500'e yakın cami, okul ve benzeri alan tespiti yapıldı'

ANKARA'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve 29 Mayıs'ta cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde hazırlıklar sürüyor. Çankaya İlçe Müftüsü Ali Gülden, "Cuma namazını camilerin bahçelerinde kılacağız, ikindi namazını ise caminin içinde. Ankara'da yaklaşık olarak şu an itibariyle 1500'e yakın cami, okul ve benzeri alan tespiti yapıldı, bu rakam belki 1600'e doğru artabilir" dedi.

Ankara'da, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde cuma namazının kılınmaya başlanacağının duyurulmasının ardından hazırlıklar sürüyor. Birçok belediye, yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Çankaya İlçe Müftüsü Ali Gülden, DHA'ya yaptığı açıklamasında, alınan tedbirler kapsamında cemaatin evlerinde camileri bekler hale geldiğini, bu özlemin cuma gününden itibaren giderileceğini belirtti.

'OKUL BAHÇELERİ, SPOR VE PAZAR ALANLARI DA KULLANILACAK'

Her caminin yeterli büyüklükte bahçesi olmadığına dikkat çeken Gülden, bu nedenle imam hatip liseleri bahçeleri, spor ve pazar alanlarının da cuma namazı için kullanılacağını ifade etti. Gülden, öncelikle bahçesi olan camilerde bu süreci başlattıklarını belirterek, "Cami bahçesi olmayan fakat halkımızın geniş bir bölümünün oturduğu mahallerde de biz Milli Eğitim'e bağlı okullarımızın bahçelerini değerlendireceğiz. Oralarda uygun olmaması halinde spor alanları değerlendirilecek, kısmen de pazar yerleri eğer müsait olması halinde halk pazarları, semt pazarları oralar ayarlanmak suretiyle 29 Mayıs tarihi itibariyle Türkiye genelinde bu süreç başlatılacak. Bunlar hem valilik hem de kaymakamlıklar kanalıyla, aynı zamanda bunu belirleyen müftülük kanalıyla da ilan edilecek. Her bir görevlimiz de kendi camisinde cemaatini mutlaka bilgilendirecek" dedi.

Ankara'da cuma namazı kılınabilecek cami bahçesi ve açık alan tespitiyle ilgili de bilgi veren Gülden, "Ankara'da yaklaşık olarak şu an itibariyle 1500'e yakın cami, okul ve benzeri alan tespiti yapıldı, bu rakam belki 1600'e doğru artabilir. Haftanın 7 günü, sokağa çıkma yasağı olmaması durumunda, öğle ve ikindi namazı şeklinde yine camilerimizde cemaatle namaz kılma şeklinde süreç devam edecek. Örneğin cuma günü biz cuma namazını camilerin bahçelerinde kılacağız, ikindi namazını ise caminin içinde" diye konuştu.

'MASKESİZ NAMAZ KILINMAYACAK, ABDEST EVDE ALINACAK'

Gülden, cami içi ve bahçesinde 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına göre işaretlemelerin yapılacağını, cemaatin bu mesafeye uyarak namaz kılacağını kaydetti. Cuma namazına cemaatin maske takarak ve yanında seccadesiyle gelmesini isteyen Gülden, cemaatin ayrıca abdestini de evde alması gerektiğine işaret etti. Gülden, şöyle konuştu:

"Aynı mekanı aynı malzemeyi birden çok kişinin kullanmasının önüne geçme adına herkes kendi namazlığıyla gelecek. Buna ilave olarak tabi abdest hazırlıklarını mutlaka evde yapmış olmaları gerekecek. Hastalık bulaşma tehlikesinin önüne geçme adına, şadırvanlar, abdesthaneler, yani camide ibadete hazırlık anlamındaki imkanlar da cemaatimize kapalı tutulacak. Namazın maskesiz kılınmasını istemiyoruz kesinlikle. Dış tehlikelere karşı kendimizi korumak adına mutlaka vatandaşlarımızın camiye gelirken maskeleriyle beraber gelmeleri, getirememişlerse cami bahçelerimizde bulunan masalardan maskeleri temin etmelerini, namazlarını öyle kılmaları kendilerinden istirham ediyoruz."

65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağı sürdüğü için camiye gelemeyeceğinin altını çizen Gülden, vatandaşlardan pandeminin zorunlu kıldığı kurallara uymalarını isteyerek, "Zira bu bir hayat meselesi, bu bir sağlık meselesi, sağlığın olmadığı bir ortamda ne ibadetten bahsedebiliriz ne sair dini ve insani yükümlülüklerimizden bahsedemeyiz" ifadelerini kullandı.

'UYGUN İŞARETLEME YAPACAĞIZ'

Camilerde cuma namazının nasıl kılınacağını Ankara'nın en büyük camisi olan Kocatepe'deki hazırlıkları örnek gösteren Gülden, şunları kaydetti:

"Müstakilen küçük bir seyyar bir mihrap, seyyar bir minber yaptırıyoruz şu anda, onlar gelecek. Seyyar mihrap ve minberimizle beraber düz işaretleme alanı oluşturacağız, o alanın gerisine doğru cemaati ilan edilen 1,5 metre kuralına da uygun olarak işaretlemeler yapacağız. Kocatepe Camimizin bahçesi 'U' şeklinde caminin etrafını saran geniş bir alan oluşturuyor. Tahmin ediyorum ki burada en az 1500 kişilik bir cemaat ağırlama imkanımız olacak gibi gözüküyor."

'HUTBELER OLABİLDİĞİNCE KISA OLACAK'

Gülden, pandemi koşulları nedeniyle camide namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınması kararı alındığını hatırlatarak, "Böyle bir durumda bu uygulamada biz vatandaşımızı cami bahçesinde en az tutacak ölçüyü Diyanet İşleri Başkanlığımız oluşturdu. Hutbeler olabildiğince kısa olacak, namazda okunacak sureler olabildiğince kısa surelerden oluşacak, sadece burada cumanın farzı kılınacak, cemaatimiz sünnet namazlarını evlerinde eda edecekler. Aynı şekilde cami içindeki yapılacak uygulamalarda da namazlar, cami içinde kalış süresi alabildiğine dar tutulacak. Yani süresel anlamda da pandemi kurallarını uygulama adına cemaatimizi bu alanda en az tutup, işin farz kısmını eda ettikten sonra diğer sevap ifade eden bölümlerini mümkün mertebe evlerinde ve diğer ortamlarda eda etmelerini cemaatimizden isteyeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

'Ankara'da cuma namazı için 1500'e yakın cami, okul ve benzeri alan tespiti yapıldı'

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 05:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Ankara'da cuma namazı için 1500'e yakın cami, okul ve benzeri alan tespiti yapıldı' - Son Dakika

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