CHP'den '30 Ağustos' korteji

ANKARA'da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara il teşkilatı tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü Yıl Dönümü nedeniyle, Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e kortej yürüyüşü düzenlendi.

Başkent'te Zafer Bayramı'nın 100'üncü Yıl Dönümü dolayısıyla CHP teşkilatı tarafından düzenlenen kortej yürüyüşüne, CHP'li bazı milletvekilleri, il teşkilatı üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Birinci meclis önünde toplanan kortej, Celal Bayar Bulvarı'nı takip ederek Anıtkabir'e kadar yürüdü. Geçit töreni boyunca yol kenarında bulunan vatandaşlar da Türk bayraklarıyla yürüyüşe eşlik etti. Kortejde yaklaşık 100 metrelik Türk bayrağı açılırken, yürüyüş boyunca 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' sloganları atıldı. Yürüyüş, Anıtkabir önünde son buldu. (DHA)