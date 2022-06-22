Ankara'da dairede çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika
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Ankara'da dairede çıkan yangın paniğe sebep oldu

22.06.2022 22:37
Ankara'da dairede çıkan yangın paniğe sebep oldu

Ankara'da dairede çıkan yangın paniğe sebep oldu Ankara'nın Mamak İlçesi'nde dairede çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Ankara'da dairede çıkan yangın paniğe sebep oldu

ANKARA - Ankara'nın Mamak İlçesi'nde dairede çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın Mamak İlçesi Şahintepe Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle bir binanın dairesinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da dairede çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika

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