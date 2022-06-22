Ankara'da dairede çıkan yangın paniğe sebep oldu

ANKARA - Ankara'nın Mamak İlçesi'nde dairede çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın Mamak İlçesi Şahintepe Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle bir binanın dairesinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.