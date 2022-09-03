Darp sonucu öldürülen gencin katil zanlıları tutuklandı - Son Dakika
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Darp sonucu öldürülen gencin katil zanlıları tutuklandı

03.09.2022 17:42
Darp sonucu öldürülen gencin katil zanlıları tutuklandı

Ankara'da darbedildikten sonra Sincan'daki bir hastanenin acil servisi önüne bırakılan ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Hüseyin Çevik'in katil zanlıları tutuklandı.

Ankara'da darbedildikten sonra Sincan'daki bir hastanenin acil servisi önüne bırakılan ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Hüseyin Çevik'in katil zanlıları tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirleri ekipleri, Hüseyin Çevik'in (24) yaralı halde hastane önüne terk edilmesinin ardından çalışma başlattı.

Hastanenin güvenlik kayıtlarını inceleyen ekipler, Çevik'in, S.E'ye ait olduğu tespit edilen araçla, kar maskeli şahıslar tarafından acil servisin önüne bırakıldığını belirledi.

Sincan Fevzi Çakmak Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunan araçta yapılan inceleme sonucu balyoz ve demir çubuk ele geçirildi.

Polis, şüpheli S.E. ile birlikte olayla bağlantıları olduğu anlaşılan zanlılar A.K, Y.K, E.K. ve D.E'yi gözaltına aldı.

Yürütülen soruşturmada, S.E'nin kızı ile hayatını kaybeden Hüseyin Çevik'in ilişkisi olduğu, bundan dolayı aralarında husumet bulunduğu belirtildi.

Zanlılar, S.E, A.K. ve Y.K. tutuklanırken, E.K. ve D.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Hüseyin Çevik, Ankara, Sincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darp sonucu öldürülen gencin katil zanlıları tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Darp sonucu öldürülen gencin katil zanlıları tutuklandı - Son Dakika
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