 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara'da darp edilen adamın cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu - Son Dakika

Ankara'da darp edilen adamın cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu

Son Güncelleme: 29.10.2023 15:53

Ankara'da bir kişinin darp edildiğini gören bir çoban jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelip kan izlerini takip eden jandarma ekipleri, toprağa gömülü halde bir kişinin cansız bedenini bulurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da darp edilerek öldürülen şahıs, toprağa gömülü halde bulundu. Cinayetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

ÇOBAN, OLAN BİTENİ GÖRDÜ

Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi'nde bir çoban 112'yi arayarak, Tümülüs mevkisinde bir kişinin darp edilerek sürüklendiğini gördüğünü ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

CESEDİ TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Kan izlerinin bittiği noktada kazı yapan ekipler, bir erkeğin toprağa gömülü cesedine ulaştı. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından bulunan cesedin 60 yaşındaki Hasan G.'ye ait olduğu belirlendi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında diğer görgü tanıklarının ifadesine başvuran jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi M.Ü.'yü gözaltına aldı. Hasan G.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Ankara Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da darp edilen adamın cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
17:53 Beşiktaş'ta bir yıldız daha sakatlandı! Valentin Rosier, Gaziantep maçının kadrosundan çıkarıldı
17:37 Kanarya seriyi sürdürmek istiyor! Pendikspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
17:22 İstanbul Boğazı'nda gösteri düzenleyen SOLOTÜRK, köprünün altından geçti
16:48 Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle İstanbul Boğazı'nda 100 geminin geçiş töreni başladı
16:31 Ölümüyle yasa boğan Matthew Perry'nin 5 gün önceki fotoğrafı hayranlarını kahretti
16:27 Daha yeni iyileşmişti! Takımın yıldızı, maça dakikalar kala ısınırken sakatlandı
16:14 TOGG sahipleri Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında konvoy yaptı
15:52 Ankara'da darp edilen adamın cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu
15:32 Hayatının en özel hediyesini en özel günde aldı! Melis Sezen'e 20 yıl sonra gelen mektup
15:09 Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2023 18:23:04. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da darp edilen adamın cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement