Ankara'da darp edilen adamın cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu

Ankara'da darp edilerek öldürülen şahıs, toprağa gömülü halde bulundu. Cinayetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

ÇOBAN, OLAN BİTENİ GÖRDÜ

Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi'nde bir çoban 112'yi arayarak, Tümülüs mevkisinde bir kişinin darp edilerek sürüklendiğini gördüğünü ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

CESEDİ TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Kan izlerinin bittiği noktada kazı yapan ekipler, bir erkeğin toprağa gömülü cesedine ulaştı. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından bulunan cesedin 60 yaşındaki Hasan G.'ye ait olduğu belirlendi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında diğer görgü tanıklarının ifadesine başvuran jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi M.Ü.'yü gözaltına aldı. Hasan G.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Ankara Tıp Kurumu'na gönderildi.