Ankara'da davulcular mesaiye başladı - Son Dakika
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Ankara'da davulcular mesaiye başladı

02.04.2022 08:03

Ankara'da davulcular mesaiye başladıANKARA'da ramazan ayının ilk gününde davulcular mesaiye başladı.

Ankara'da davulcular mesaiye başladı

ANKARA'da ramazan ayının ilk gününde davulcular mesaiye başladı. Davulcular, sokak sokak dolaşıp, vatandaşları sahura kaldırdı.

Başkent'te gece saatlerinde şehrin sokakları davul sesleriyle yankılandı. Mamak ilçesi Misket Mahallesi'nde görev yapan davulcu Haydar Yavuzoğlu, sokak sokak dolaşıp davul çalarak vatandaşları sahura kaldırdı. Yavuzoğlu, ramazan ayının huzur, sağlık ve bereket getirmesi dileğinde bulundu. 3 kuşaktır ramazan aylarında, düğünlerde ve diğer etkinliklerde çalgıcılık yaptıklarını belirten Yavuzoğlu, Kırşehirliyim, ailecek davulculuk yapıyoruz. Pandemi nedeniyle 3 senenin ardından yeniden ramazan davuluna başladım. 8 yaşımdan beridir bu mesleği yapıyorum, düğünlerde dedemin, babamın peşinde. Aileden gelen bir meslek. Dededen toruna gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Hayırlı ramazanlar olsun tüm İslam alemi adına. Kurban olduğum Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin dedi.

Ankara'da davulcular mesaiye başladı
Ankara'da davulcular mesaiye başladı
Ankara'da davulcular mesaiye başladı

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Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da davulcular mesaiye başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da davulcular mesaiye başladı - Son Dakika
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