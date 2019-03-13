Son Dakika Haberleri: Ankara'da Deaş'a Operasyon: 14 Gözaltı

Ankara'da Deaş'a Operasyon: 14 Gözaltı

32 dakika önce

DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve ülkeye yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 14 yabancı uyruklu zanlı, Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.

Ankara'da Deaş'a Operasyon: 14 Gözaltı, System.String[]
DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve ülkeye yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 14 yabancı uyruklu zanlı, Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütü çıkarlarına Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdikleri, ülkeye yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 14 yabancı uyruklu zanlıyı takip eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen ikametlere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen polis ekipleri, adreslerde bulunan ve önceden belirlenmiş olan zanlıların hepsini gözaltına aldı. DEAŞ zanlıları, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

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