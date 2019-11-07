Son Dakika Haberleri: Ankara'da DEAŞ ile irtibatlı 17 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Ankara'da DEAŞ ile irtibatlı 17 kişi gözaltına alındı

Ankara'da DEAŞ ile irtibatlı 17 kişi gözaltına alındı

7 saat önce

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'da DEAŞ ile irtibatlı 17 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde terör örgütü DEAŞ ile irtibatı ve iltisakı olduğu düşünülen yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Sağlık kontrolleri yapılan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:20 Kaynak: İHA
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