Ankara'da 'DEAŞ' operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da 'DEAŞ' operasyonu: 15 gözaltı

27.07.2022 10:41
Ankara'da 'DEAŞ' operasyonu: 15 gözaltı

ANKARA'da, DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 16 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da, DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 16 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu bilgisine ulaşılan şüphelilere operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde tespit edilen 16 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 'DEAŞ' operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara'da 'DEAŞ' operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
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