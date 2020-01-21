Ankara'da DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonlarda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonlarda 3 zanlı yakalandı

6 saat önce

Ankara'da terörle mücadele polislerince düzenlenen operasyonlarda DEAŞ mensubu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonlarda 3 zanlı yakalandı, System.String[]

Ankara'da terörle mücadele polislerince düzenlenen operasyonlarda DEAŞ mensubu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu 2 kişinin çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarına göndermek üzere alıcı-verici elektrik devresi temin ettikleri bilgisine ulaştı.

Harekete geçen TEM ekipleri, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Ankara TEM ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ üyesi bir şüphelinin bir dergide faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

TEM Otoyolu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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