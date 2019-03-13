Son Dakika Haberleri: Ankara'da Deaş Operasyonu: 14 Gözaltı

Ankara'da Deaş Operasyonu: 14 Gözaltı

1 saat önce

Yurtdışında DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 14 yabancı uyruklu zanlı, Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara'da Deaş Operasyonu: 14 Gözaltı, System.String[]
Yurtdışında DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 14 yabancı uyruklu zanlı, Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, DEAŞ terör örgütü adına Suriye ile Irak'ta faaliyet gösterdikleri ve yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 14 yabancı uyruklu zanlıyı takibe alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, zanlıların tamamını gözaltına aldı.

Zanlıların DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki yapılanmasında çeşitli kademe ve görevlerde yönetici olarak görev aldıkları, Türkiye'de örgüte müzahir olan kişilerle irtibatlı oldukları belirlendi.

Sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:03 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Delirten Hastalık Nedeniyle Ötenazi İsteyen Kadının Yüzü Artık Gülüyor Kılıçdaroğlu'nu Kızdıran "Terör" Sorusu: Allah Belasını Versin

ABD Savunma Bakanlığı, Terör Örgütü YPG/PKK'ya 300 Milyon Dolar Bütçe Ayırdı Diyarbakır'da 232 Uyuşturucu Madde Operasyonunda 933 Kilo Esrar Ele Geçirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 08:08:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Deaş Operasyonu: 14 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]