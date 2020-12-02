Ankara'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
02.12.2020 10:53
ANKARA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 18 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
ANKARA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 18 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Ankara Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 20 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu 18 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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