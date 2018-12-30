Ankara'da Deaş Operasyonu: 30 Gözaltı

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 30 gözaltıANKARA - Ankara'da, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yabancı uyruklu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı



ANKARA - Ankara'da, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yabancı uyruklu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Yeni yıla girerken operasyon faaliyetlerini artıran Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önemli bir operasyon düzenledi. Terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, provokatif eylem içerisinde olduğu tespit edilen 30 zanlı gözaltına alındı. Tamamı yabancı uyruklu olan zanlıların tek tek adreslerine gerçekleştirilen operasyonda, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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