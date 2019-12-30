Ankara'da DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik MİT ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.



Ankara Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile MİT Bölge Başkanlığının koordineli çalışmaları doğrultusunda DEAŞ terör örgütüne yönelik Ankara'da operasyon düzenlendi. DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 50 kişiye yönelik çalışma başlatıldı. Operasyon için düğmeye basıldı ve 30 Irak, 2 Suriye, 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam 33 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Firari biçimde olan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği öğrenildi. - ANKARA