Ankara'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

ANKARA'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, eylem için silah ve malzeme temini arayışı içerisinde oldukları belirlenen Iraklı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

ANKARA'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, eylem için silah ve malzeme temini arayışı içerisinde oldukları belirlenen Iraklı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, yabancı uyruklu 5 kişinin, örgüt ve örgütün çatışma bölgeleri ile irtibatlarını belirledi. İstihbari çalışmalarda örgütün infaz görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan şüphelilerin, 'yalnız kurt' tarzı eylem için silah ve malzeme temini arayışı içinde oldukları da belirlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da "DEAŞ silahlı terör örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 5 Irak uyruklu şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüpheliler yakalanmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ANKARA,


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu

Son Dakika Haberleri
20:05 Hong Kong, protestoların gölgesinde 2020'yi karşıladı - Son Dakika
20:04 Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan polis merkezine yeni yıl ziyareti - Son Dakika
20:04 Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
20:02 Erciyes Kayak Merkezi'nde meşaleli yılbaşı kutlaması - Son Dakika
19:56 Güney Kore yeni yıla ışıl ışıl girdi - Son Dakika
17:53 Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:11:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]