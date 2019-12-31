Ankara'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı (2) - Son Dakika

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı (2)

6 saat önce

ÇOCUKLARA ATEŞ ALTINDA EĞİTİMAnkara'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 kişinin cep telefonu ve bilgisayarlarındaki örgüte ait çeşitli materyallere el konuldu.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı (2), System.String[]

ÇOCUKLARA ATEŞ ALTINDA EĞİTİM

Ankara'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 kişinin cep telefonu ve bilgisayarlarındaki örgüte ait çeşitli materyallere el konuldu. İncelenen cep telefonu ve bilgisayarlarda bulunan görüntüler, örgütün çocuklara eğitim verdiğini ortaya koydu. Elde edilen bir görüntüde kamuflaj giydirilen çocuğa, ateş altında eğitim verildiği görüldü. 7-8 yaşlarındaki çocuk dikenli tellerin altında sürünürken, yan tarafta örgüt üyesi tarafından önüne doğru ateş açılması dikkat çekti.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı
Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi

Son Dakika Haberleri
23:06 Diyarbakır'da AK Partili gençlerden polise çorba ikramı - Son Dakika
23:04 Kocaeli'de aranan cezaevi firarisi Düzce'de yakalandı - Son Dakika
23:04 Ankara Valisi Şahin'den polis ve jandarma personeline yeni yıl ziyareti - Son Dakika
23:02 Çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
23:01 Esra Erol, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızı 24 saatte buldu - Son Dakika
22:45 Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış - Son Dakika
22:20 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 23:12:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]