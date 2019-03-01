Son Dakika Haberleri: Ankara'da Deaş Operasyonu: 7 Gözaltı

Ankara'da Deaş Operasyonu: 7 Gözaltı

1 saat önce

Ankara'da 7 DEAŞ üyesi, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara'da Deaş Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
Ankara'da 7 DEAŞ üyesi, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren ve terör örgütleri ile bağlantısı olduğu tespit edilen teröristler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. 5'i Türk vatandaşı, 2'si Irak uyruklu toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan teröristlerin El Kaide terör örgütünden ayrılarak, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüten DEAŞ terör örgütünün içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Yapılan sağlık kontrolleri sonrası Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen teröristlerin Emniyet Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:43 Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa
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