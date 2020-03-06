Ankara'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

6 saat önce

ANKARA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 7 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

ANKARA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 7 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatı tespit edilen 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Bu sabah yapılan operasyonda, 7 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:44 Kaynak: DHA
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