Ankara'da Deaş Operasyonu: 8 Gözaltı

ANKARA'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.

ANKARA'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada, 7 DEAŞ ve 1 HTŞ mensubu olmak üzere 8 kişi yakalandı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince Ankara genelinde terör örgütleri mensuplarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Irak ve Suriye'de terör faaliyetlerinde bulunan 8 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edildi. Adres ve kimlik tespitlerini yapan ekipler, sabah saat 06.30'da yapılan operasyonda 7 Irak uyruklu DEAŞ mensubu ile HTŞ terör örgütüne mensup Suriye uyruklu 1 kişiyi yakaladı.



Gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgulanmasına devam ediliyor. - Ankara

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