Son Dakika Haberleri: Ankara'da Deaş Operasyonu: 8 Gözaltı

Ankara'da Deaş Operasyonu: 8 Gözaltı

38 dakika önce

ANKARA'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara'da Deaş Operasyonu: 8 Gözaltı, System.String[]
ANKARA'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada, 7 DEAŞ ve 1 HTŞ mensubu olmak üzere 8 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince Ankara genelinde terör örgütleri mensuplarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Irak ve Suriye'de terör faaliyetlerinde bulunan 8 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edildi. Adres ve kimlik tespitlerini yapan ekipler, sabah saat 06.30'da yapılan operasyonda 7 Irak uyruklu DEAŞ mensubu ile HTŞ terör örgütüne mensup Suriye uyruklu 1 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgulanmasına devam ediliyor. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:22 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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