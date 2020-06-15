Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyette bulundukları (Yabancı terörist savaşçı kapsamında) değerlendirilen 10 Irak uyruklu kişi ile ilgili çalışma başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 zanlı düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

(İrfan Çalışkan/İHA)