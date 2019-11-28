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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

6 saat önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iletişim halinde olduğu belirlenen 10 yabancı uyruklu zanlıdan 9'unu gözaltına aldı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iletişim halinde olduğu belirlenen 10 yabancı uyruklu zanlıdan 9'unu gözaltına aldı.

(İHA)

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
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