Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
6 saat önce
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iletişim halinde olduğu belirlenen 10 yabancı uyruklu zanlıdan 9'unu gözaltına aldı. Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
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