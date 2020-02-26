Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

6 saat önce

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 zanlıdan, Irak uyruklu olduğu belirlenen 9'u yakalandı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 zanlıdan, Irak uyruklu olduğu belirlenen 9'u yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Alınan yasal izinlerin ardından harekete geçen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 10 zanlıdan, Irak uyruklu oldukları belirtilen 9'unu eş zamanlı operasyonlarla yakaladı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:58 Kaynak: AA
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