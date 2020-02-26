Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
6 saat önce
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:37 Kaynak: İHA
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 10 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda biri Irak uyruklu 9 şüpheli yakalandı. Firari şahsın yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi. - ANKARA
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