Son dakika haberleri... Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

ANKARA'da DEAŞ'a yönelik operasyonda çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 15 kişiden 9'u, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta bulundukları süre içerisinde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri, halen çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen Irak uyruklu 15 kişiyi tespit etti. Şüphelilere yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.