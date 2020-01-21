Ankara'da DEAŞ oprasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da DEAŞ oprasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da DEAŞ oprasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri başkentte düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü mensubu 3 zanlıyı göz altına alarak emniyete götürdü.

Ankara'da DEAŞ oprasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri başkentte düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü mensubu 3 zanlıyı göz altına alarak emniyete götürdü.


Başkentte TEM ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan ve terör örgütü mensuplarına alıcı ve verici elektrik devresi gönderdikleri tespit edilen 2 zanlı göz altına alındı. Her iki zanlının da Suriye uyruklu oldukları bilgisine ulaşıldı. Ayrıca DEAŞ üyesi daha olduğu anlaşılan bir zanlının da terör örgütünün propagandasını yaptığı ve bir dergide çalıştığı bilgisine ulaştı. İstihbaratı değerlendiren TEM ekipleri o zanlıyı da göz altına aldı. Böylece DEAŞ'la alakalı toplamda 3 şüpheli göz altına alındı. Yakalanan zanlıların emniyet işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. - ANKARA

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:14 Kaynak: İHA
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