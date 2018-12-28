Ankara'da Deaş Soruşturmasında 64 Gözaltı Kararı

ANKARA'da DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA'da DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ silahlı terör örgütünün Başkent'teki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü kaydedildi. - Ankara

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Ödenek Yokluğundan Dolayı Twitter Hesabını Güncellemeyecek

Mahkemeden Kanser Hastalarını Sevindirecek Karar: SGK İlaç Bedelini Hastaya Ödemeli

Binlerce Şişe Sahte İçki, Toprağa Gömülü Halde Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi