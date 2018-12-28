Son Dakika Haberleri: Ankara'da Deaş Soruşturmasında 64 Gözaltı Kararı

Ankara'da Deaş Soruşturmasında 64 Gözaltı Kararı

1 saat önce

Ankara'da DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da Deaş Soruşturmasında 64 Gözaltı Kararı, System.String[]
Ankara'da DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ silahlı terör örgütünün Başkent'teki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü kaydedildi.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:55 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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