Ankara'da Deaş Soruşturmasında 64 Gözaltı Kararı
2 saat önce
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 64 kişi hakkında alınan gözaltı ve arama kararı üzerine belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın başlattığı soruşturma kapsamında 64 kişi hakkında alınan gözaltı ve arama kararı üzerine belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Ankara merkez ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda 52 kişi, 'DEAŞ terör örgütü üyesi olma' suçundan gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 14 bin 200 TL civarında para, 1 adet av tüfeği, çok sayıda örgütsel döküman ve digitale el konuldu.
Aranan yerler arasında Altındağ
ilçesinde Siteler bölgesinde 10-16 yaş grubu çocukların kaldığı yurt da yer aldı. Burada kalan 8 çocuk, Çocuk Şubesi ekipleri tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Haklarında gözaltı kararı verilen diğer 12 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:15 Kaynak: DHA
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