DEAŞ şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ şüphelisi 2 kişi yakalandı

21.06.2022 09:06

Ankara'da daha önce çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da daha önce çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgüt mensuplarının bulunduğu sosyal medya platformları ile internet kanallarında paylaşılan videoların teknik analizleri neticesinde kimlikleri tespit edilen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEAŞ şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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