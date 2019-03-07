Son Dakika Haberleri: Ankara'da Deaş Terör Örgütü Üyesi Oldukları İddiasıyla Yargılanan 52 Sanıktan 37'si, 6 Yıl 3 Aydan...

Ankara'da Deaş Terör Örgütü Üyesi Oldukları İddiasıyla Yargılanan 52 Sanıktan 37'si, 6 Yıl 3 Aydan...

1 saat önce

IHAAW123720-ASA/07-03-2019- Ankara'da DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 52 sanıktan 37'si, 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da Deaş Terör Örgütü Üyesi Oldukları İddiasıyla Yargılanan 52 Sanıktan 37'si, 6 Yıl 3 Aydan..., System.String[]
IHAAW123720-ASA/07-03-2019

- Ankara'da DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 52 sanıktan 37'si, 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. 07.03.2019 12: 37: 20 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:43 Kaynak: İHA

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